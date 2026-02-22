  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Maison a vendre a jerusalem - talbye

Quartier résidentiel Maison a vendre a jerusalem - talbye

Jérusalem, Israël
depuis
$14,42M
;
9
Laisser une demande
ID: 33694
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Maison individuelle au cœur de Jérusalem, située dans un quartier très prestigieux 9 pièces 4 salles de bain 5 toilettes 517 m² Abri sécurisé (Mamad) et débarras 310 m² de jardin Hauteurs sous plafond élevées Spacieuse et lumineuse

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Espaces de bureaux guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$707,256
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Quartier résidentiel Baka. penthouse duplex
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel Maison a vendre a jerusalem - talbye
Jérusalem, Israël
depuis
$14,42M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, début de Rehavia 6e étage Ascenseur Appartement de 3 pièces Salle de bain avec douche Balcon avec vue imprenable Toit privé avec cuisine extérieure, jacuzzi et vue spectaculaire Pièce sécurisée (Mamad) Entièrement meublé Design architectural
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Afficher tout Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
a la marina d'ashkelon, tres bonne affaire a saisir 2 p de 40m2 pleine vue mer avec balcon, mamad, ascenceur et parking sous sol
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
A vendre appartement a Ashdod "résidence Costa del sol" 4 pièces "KING" avec balcon sur la mer, spacieux, cave, climatisation, parking.....dans la plus belle résidence d'Ashdod avec SPA, salle de sport, piscine, sauna
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller