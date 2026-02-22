  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier

Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier

Tel-Aviv, Israël
$4,389
5
ID: 33779
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À Louer – Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 3 pièces (2 chambres + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 14,000 ₪ Contactez-nous pour une vidéo ou une visite. Premium Real Estate Frais d’agence : 1 mois + TVA Numéro de licence : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Magnifique 2. pièces + balcon; entièrement réalisé par un architecte designer de renom dans le prestigieux projet de Yossi Avrahami à NOGA, face à la plage, entouré de café trendy, restaurants, bars à vin, ateliers d'artistes et théâtre. Accès au working space, à la salle de sport et à la sa…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
appartement 2 pieces avec tres belle vue mer, a 50 metres du bord de palge, mamad, parking et cave
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Vue mer eternelle
Ascalon, Israël
depuis
$507,870
appartement 4 pieces a la city avec vue mer eternelle de toutes les pieces. cave, parking, mamad, 2 ascenceurs tres bonne affaire a ne pas maquer
Immobilier.co.il
