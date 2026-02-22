  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
;
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
1
Laisser une demande
ID: 33430
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Un magnifique penthouse au cœur de la plus belle avenue de Tel Aviv, Boulevard Nordau, dans le vieux nord Un projet de qualité signé exclusivement par le Groupe RAYK 123 m² de surface habitable Une rare terrasse ensoleillée de 23 m² idéale pour recevoir Un toit-terrasse privé de 55 m² avec piscine 4 pièces parfaitement agencées Une place de parking privée avec robot Orientation Nord-Ouest **Disponibilité : août 2028** Pas de frais d agence !!

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$9,405
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Penthouse d’exception – esprit bauhaus | ajami, jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$517,275
dans le nouveau quartier de Ir Ayayin, immeuble neuf appartememnt 3 pieces de 80m2 + 10 m2 de terrasse. parking sous sol, air conditionne centralise, mamad, 3 ascenceurs dont 1 de shabat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,818
À louer plein Centre ville dans un immeuble boutique neuf promoteur dans le luxueux projet Karden à Aggripas 6 . Un très beau deux pièces entièrement meublé et équipé venez juste avec vos valises . De plus l'appartement dispose d'un balcon qui donne sur une rue calme et piétonne . Climatisat…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Quartier résidentiel Appartement meublé et luxueux de 3 pièces à côté de la plage de geula à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,957
❤️ À louer – Exclusivité BLUZ TLV ???????? Luxueux appartement 3 pièces entièrement meublé, idéalement situé rue Ge'ula, à Tel Aviv, à moins de 200 mètres de la plage, en étage élevé, avec une magnifique vue sur la ville et la mer. • Chambres : 2 (dont une chambre sécurisée avec deux grand…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller