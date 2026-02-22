  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel vente espace de bureaux guivat shaoul

Quartier résidentiel vente espace de bureaux guivat shaoul

Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
;
5
Laisser une demande
ID: 33803
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau sur le marché à la vente dans le quartier de Guivat Shaoul à l'entrée de Jérusalem par l'autoroute 16, au pied de la future ligne verte de Tramway prévue pour début 2026, dans le projet de bureaux modernes la Tour des Aigles aussi connu sous le nom de Migdal HaTaguid, Une tour de 9 étages (avec un rajout en cours de 8 étages supplémentaires) avec Hall d'entrée somptueux, gardien et places de parking sous terrain disponibles a la location. Au 7eme étage espace de bureaux neufs et après travaux équipés de climatisation centrale et électricité. Surface brut de 248m2 Brut (modulables en 9 bureaux et une salle d'accueil) avec toilettes et kitchenette . Possibilité de coller sur le même plateau deux autres bureaux pour arriver a une superficie totale de 551m2 brut. Vue en première ligne sur les montagnes de Jérusalem. Les charges sont de 17,5 NIS le m2 par mois, le prix est de 18,000 shekels le m2 négociables avant TVA, Entrée immédiate.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demande sur guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,555
Quartier résidentiel Projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$627,000
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
Vous regardez
Quartier résidentiel vente espace de bureaux guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Ascalon, Israël
depuis
$752,400
Une maison mitoyenne quartier guivaat Tzione
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$987,525
villa mitoyenne 6 pcs avec mamad beau jardin endroit calme et pastorale master bed room de 30m2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller