  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Spécial investisseur

Ascalon, Israël
$329,175
ID: 33825
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Spécial investisseur

Ascalon, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Quartier résidentiel Penthouse de rêve dans un immeuble de luxe
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Penthouse de rêve 5 pièces 140 m2 + Terrasse Soucca 40 m2 Étage 23 sur 24 Vue panoramique imprenable sur tout Jérusalem et sur la vieille ville. Parquet véritable dans tout l'appartement Chauffage au sol avec commande indépendante dans chaque pièce. Climatisation centralisée. Cuisine américa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Déc…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Magnifique 3 pièces entièrement rénové, première étage, ascenseur, terrasse, vue dégagée, cave, 2 places de parking. le plus 200m² du toit de l'immeuble appartient à l'appartement
Agence
Immobilier.co.il
