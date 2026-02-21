  1. Realting.com
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse

depuis
20/02/2026
20/04/2025
$8,427
4
ID: 25770
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À LOUER - TOUR WHITE CITY - APPARTEMENT HAUT DE GAMME 4 PIÈCES AVEC PARKING ET TERRASSE Superficie : 135 m² + terrasse de 12 m² 4 pièces 3 chambres 2 salles de bain, 3 toilettes Meublé (option sans meubles) 1 place de parking Vue sur la mer Tour de luxe avec toutes les commodités : spa, salle de sport, piscine, sécurité 24h/24 Prix : 30 000 NIS Frais de copropriété : 3 800 NIS

Localisation sur la carte

