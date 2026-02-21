Quartier résidentiel Sde dov - résidences de luxe en front de mer à tel aviv - une opportunité unique

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Découvrez une occasion rare d’investir dans le nouveau quartier le plus recherché du nord de Tel-Aviv : Sde Dov.
Ce projet exclusif en achat groupé propose des appartements de standing à des prix nettement inférieurs au marché, avec un prix moyen d’environ 48,000 ₪ le m² - le meilleur tarif de tout le secteur.
Situés à quelques pas de la plage, les bâtiments comprennent une tour emblématique de 40 étages, des immeubles boutique, et des vues mer spectaculaires sur certaines unités.
C’est l’une des opportunités les plus solides à Tel-Aviv aujourd’hui, grâce à son emplacement exceptionnel, son potentiel de valorisation et ses conditions d’achat avantageuses.
Modalités de Paiement - Accès Facile
Apport initial minimal à partir de 1,250,000 ₪.
• Environ 240,000 ₪ à la signature
• Deuxième paiement - 75 jours plus tard
• Le reste selon l’avancement des travaux
• Possibilités de financement disponibles
Types d’Appartements
• 2 à 5 pièces
• Plusieurs orientations et étages
• Options vue mer
Prestations Haut de Gamme
• Piscine à débordement face à la mer
• Spa & centre bien-être
• Salle de sport premium
• Espace enfants
• Hall d’entrée prestigieux, lounge résidentiel, sécurité 24/7
Un niveau de finition et de design d’excellence.
Sde Dov représente une opportunité exceptionnelle, à un prix qui ne reviendra probablement pas. Entre son emplacement stratégique, la proximité immédiate de la mer et les prestations de luxe, ce projet est l’un des plus prometteurs de Tel Aviv.
Ne ratez pas l’occasion d’investir avant la hausse des prix.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
