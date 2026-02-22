  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina

Ascalon, Israël
depuis
$592,515
5
ID: 33764
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Bonne affaire prix interessant pres du nouveau kanyon de la marina proche des bus commerces

Localisation sur la carte

Éducation
Épiceries
Loisirs

