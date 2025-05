Quartier résidentiel Au coeur de talbiey

En plein coeur de Talbiey tres beau 4 pieces de 75 m2 inscrit avec sortie sur jardin de 30 m2 . rue calme et résidentiel .en partie meuble . En processus de Pinouy Binouy ce qui veut dire que chaque propriétaire a signe pour la destruction de l immeuble dans le but d une reconstruction neuve avec agrandissement de chaque apt de 15.5 m2 net + 12 m2 de terrasse .avec lobby + asc et etc...