Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$4,67M
6
ID: 33623
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Un bien rare sur le marché : un penthouse duplex de prestige au cœur de Tel Aviv, offrant un cadre de vie exclusif entre la mer, la culture et l’effervescence urbaine. Caractéristiques principales • Superficie intérieure : 140 m² • Terrasse spectaculaire : 140 m² avec vues panoramiques sur la ville et la mer • Configuration duplex : deux niveaux élégants avec matériaux haut de gamme • Ascenseur privatif : accès direct au penthouse, double entrée possible • Finitions premium : marbre importé, chauffage au sol, menuiserie sur mesure • Stationnement : deux places de parking souterraines incluses • Exposition : N/S/E/O Emplacement d’exception – Rue Mendeli Moher Sefarim Nichée entre la mer Méditerranée et les quartiers culturels les plus recherchés de Tel Aviv, cette rue emblématique est réputée pour son calme résidentiel et sa proximité immédiate avec les lieux emblématiques de la ville : • À 5 minutes de Dizengoff Center, Bograshov et Rothschild Boulevard • À 10 minutes à pied des plages, de la promenade du front de mer et des cafés emblématiques • Environnement vivant et raffiné, avec galeries d’art, restaurants gastronomiques et théâtres • Accès rapide au quartier d’affaires de Ramat Gan et aux grands axes de circulation Un art de vivre au sommet Ce penthouse conjugue prestige, élégance et confort absolu, dans l’un des emplacements les plus recherchés de Tel Aviv. Idéal pour une résidence principale de standing ou un investissement haut de gamme, il offre une expérience de vie unique au-dessus de la ville. Prix : 14 900 000 ₪

Tel-Aviv, Israël
