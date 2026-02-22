  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe

Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe

Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
;
8
ID: 33412
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya

À propos du complexe

La Résidence Zamenhof est une propriété extraordinaire qui incarne la confidentialité, le luxe et le confort au plus haut niveau. Située dans le quartier paisible et pastoral de Herzliya B, à proximité du prestigieux Kfar Shmaryahu, elle bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des quartiers les plus prisés de la ville. De plus, son accès pratique aux principales autoroutes garantit une connectivité fluide vers toutes les régions d’Israël. Ce complexe résidentiel privé exclusif comprend un terrain clôturé de 1 125 m2 qui abrite une magnifique villa indépendante avec sa propre cour et piscine à débordement, ainsi que deux maisons privées attenantes. Chacune de ces maisons dispose de sa propre cour et piscine à débordement, offrant une expérience de vie incomparable. L’ensemble de la propriété, incluant les trois maisons, a été méticuleusement conçu par "Meny Sayag Architects", réputé pour la conception de maisons de luxe en Israël et à l’international. Leurs créations intègrent des éléments modernes avancés et respectent des normes internationales de qualité et de finition sans compromis. Chaque résidence au sein du complexe dispose également de deux places de parking dédiées. **Villa** 345 m2 répartis sur trois niveaux Orientations: Nord, Sud, Est Cour: 106 m2 Piscine: 23 m2 Chambres: 6 – incl. 2 chambres en suite et une chambre sécurisée (mamad) Salles de bain: 3 Toilettes séparées Parking: 2 – dont une place couverte **Maison attenante 1** 327 m2 répartis sur trois niveaux Orientations: Nord, Sud, Ouest Cour: 82 m2 Piscine: 19 m2 Chambres: 5 – incl. 3 chambres en suite et une chambre sécurisée (mamad) Salles de bain: 3 Toilettes séparées Buanderie séparée Parking: 2 **Maison attenante 2** 337 m2 répartis sur trois niveaux Orientations: Nord, Sud, Est Cour: 120 m2 Piscine: 26 m2 Chambres: 6 – incl. 2 chambres en suite et une chambre sécurisée (mamad) Salles de bain: 4 Toilettes séparées Buanderie séparée Parking: 2 **Caractéristiques luxueuses et spécifications haut de gamme** : - Porte d’entrée unique avec code intégré et fonctionnalité via application - Cuisine design sur mesure - Piscine à débordement chauffée avec couverture électrique par Wolff Pool, ornée d’un carrelage en mosaïque exquis - Travaux de menuiserie sur mesure dans toute la maison - Éclairage conçu par un architecte - Parquet en chêne multicouche dans les salons et le sous-sol - Revêtement extérieur en marbre somptueux - Système domotique avancé - Climatisation VRF Daikin - Système de sécurité avancé avec caméras et alarmes - Chauffage au sol à base d’eau - Isolation thermique avec vitrages anti-UV et anti-soleil Veuillez nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

