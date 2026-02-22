Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
Vous rêvez d’une maison avec jardin au calme et à proximité des commodités et du Beth ‘Habad ? La voici !
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité un produit rare :
- Une maison spacieuse de 5 pièces de 140 m², sur un terrain de 330 m²,
- Un grand et beau jardin paysager verdoyant,
- Un grand salon donnant sur une terrasse ensoleillée exposée Sud-Est, avec une pergola,
- Une belle cuisine ouverte et lumineuse,
- Une suite parentale luxueuse avec sa salle d'eau privée, comme à l’hôtel !
- Une grande pièce sécurisée (Mamad),
- Une climatisation dans chaque pièce,
- Au total, 2 salles d'eau et 2 toilettes,
- Possibilité de faire construire 40 m² supplémentaires sur le toit !
- Pièce supplémentaire dans le jardin, pouvant servir de bureau ou chambre d’invités,
- 2 places de parking privées.
Cette maison a été entièrement rénovée avec de très beaux matériaux : vous pouvez l’habiter directement !
Un emplacement de choix dans une rue calme et à quelques minutes du centre commercial Mixx, d’un supermarché, des restaurants, des bus et du Beth ‘Habad francophone !
Magnifique opportunité !
Contactez-nous : Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licence professionnelle 313736.
Hadera, Israël
