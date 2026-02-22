  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !

Quartier résidentiel Une exclusivité exceptionnelle : une splendide maison de plain-pied au centre-ville et au calme !

Hadera, Israël
depuis
$1,27M
;
6
ID: 33641
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Vous rêvez d’une maison avec jardin au calme et à proximité des commodités et du Beth ‘Habad ? La voici ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité un produit rare : - Une maison spacieuse de 5 pièces de 140 m², sur un terrain de 330 m², - Un grand et beau jardin paysager verdoyant, - Un grand salon donnant sur une terrasse ensoleillée exposée Sud-Est, avec une pergola, - ⁠Une belle cuisine ouverte et lumineuse, - Une suite parentale luxueuse avec sa salle d'eau privée, comme à l’hôtel ! - ⁠Une grande pièce sécurisée (Mamad), - Une climatisation dans chaque pièce, - Au total, 2 salles d'eau et 2 toilettes, - Possibilité de faire construire 40 m² supplémentaires sur le toit ! - Pièce supplémentaire dans le jardin, pouvant servir de bureau ou chambre d’invités, - 2 places de parking privées. Cette maison a été entièrement rénovée avec de très beaux matériaux : vous pouvez l’habiter directement ! Un emplacement de choix dans une rue calme et à quelques minutes du centre commercial Mixx, d’un supermarché, des restaurants, des bus et du Beth ‘Habad francophone ! Magnifique opportunité ! Contactez-nous : Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel





