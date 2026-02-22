  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable

Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable

Ashdod, Israël
depuis
$561,165
;
5
Laisser une demande
ID: 33496
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Stop Affaire : appartement 4 pièces a Ashdod a un prix imbattable. En plein coeur du quartier "Dalet" , immeuble avec ascenseur, a proximité de tout... Déjà loué a 4200 shekels ( rentabilité 3.75% ). Tout autour il y a des immeubles qui ont été rénovés en "Tama 38": rajout d'une terrasse, d'une piece, et ravalement et modernisation complet. Et dans ce cas l'appartement existant pourra devenir un 5 pièces avec terrasse, dans un immeuble de standing tout en marbre !!!!

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,76M
Vous regardez
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable
Ashdod, Israël
depuis
$561,165
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
À vendre – 4 pièces moderne, Rue Montefiore, Tel Aviv Situé au cœur du quartier en pleine transformation de Montefiore, cet appartement bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité immédiate d’Azrieli, du métro et de toutes les commodités. Un secteur dynamique, moderne et en pleine é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Quartier résidentiel Immeuble neuf, tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$517,275
dans le nouveau quartier de Ir Ayayin, immeuble neuf appartememnt 3 pieces de 80m2 + 10 m2 de terrasse. parking sous sol, air conditionne centralise, mamad, 3 ascenceurs dont 1 de shabat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Afficher tout Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
appartement divisable en deux 2pcs avec entrée de 5600 nis par mois appartement refait a neuf marina avec potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller