  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne

Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne

Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
;
4
Laisser une demande
ID: 33700
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Studio luxueux pour une personne 1 piece et demi 25 m carre 1 balcon au premier etage Entierement meuble remis a neuf Le loyer comprend toutes les charges (arnona,eau, electricite et internet) offre exceptionnelle a saisir rapidement

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Raanana, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Vous regardez
Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne
Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$548,625
Appartement 3,5 pièces à vendre – 122 m² + balcon Rare opportunité dans le quartier résidentiel très recherché de Dalet à Ashdod. Un appartement spacieux, lumineux et parfaitement situé, offrant un excellent potentiel de valorisation. Description : Superficie généreuse de 122 m² Entrée …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur. L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Superbe rez-de-jardin de 74 m² avec jardin privé de 60 m² (cadastré) Rue Yona Anavi ! Imaginez-vous... une entrée indépendante, de hauts plafonds pour un espace de vie exceptionnel, et un jardin où vous pourrez vous détendre en toute intimité. Le tout à seulement 200 mètres de la place et d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller