  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Top affaire

Quartier résidentiel Top affaire

Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Quartier résidentiel Top affaire
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Excellente affaire dans un immeuble neuf À proximité du tramway léger, avec une vue magnifique Belle terrasse Proche de tous les commerces Une opportunité à ne pas manquer !

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Mini penthouse d’exception à vendre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne affaire, dans un bel immeuble, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Ascalon, Israël
depuis
$540,788
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavi…
Jérusalem, Israël
depuis
$1,646
À louer en location longue durée à Arnona, Jérusalem, ce charmant appartement entièrement meublé de 2,5 pièces offre un cadre de vie confortable et calme dans l’un des quartiers résidentiels les plus recherchés de la ville. D’une surface d’environ 50 m², il se compose d’un salon lumineux ave…
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Rez de jardin 5 pièces avec Clim central jamais habitude
