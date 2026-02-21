  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  Quartier résidentiel Haut standing

Quartier résidentiel Haut standing

Netanya, Israël
depuis
$1,35M
20/02/2026
$1,35M
23/04/2025
$1,21M
;
10
ID: 25783
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Appartement à vendre à Netanya ! A Nof Hataylet, quartier Nat600, appartement 5 pièces de 130 m2, très spacieux, dans une tour luxueuse avec une vue éternelle sur la mer. Balcon de 22 m2. Comprend une cave et un parking privé et piscine !

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

