  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.

Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.

Ramat Gan, Israël
$2,98M
5
ID: 33410
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan

À propos du complexe

Ramat gan . Quartier residentiel. Maison renovee de 7 pieces avec mamad ET unite separee de 2 pieces. ( peut etre louee separement) .

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

