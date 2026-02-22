Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem

Cette propriété enchanteresse, alliant un terrain exceptionnel à un joyau architectural classique, offre une opportunité unique pour les amateurs de style et de réussite, les précurseurs établissant de nouvelles normes, et ceux qui ouvrent la voie. Cette propriété unit harmonieusement ciel et terre, montagnes et paysages, nature, tranquillité et sérénité. Terrain (enregistré): Environ 5,407 m2 Surface construite: Environ 1,000 m2 Espaces extérieurs (cours, balcons, patios): Environ 5,000 m2 Droits de construction supplémentaires pour environ 4,800 m2 (hors espaces de service) La structure: Un chef-d'œuvre architectural rare caractérisé par des lignes classiques et un style minimaliste inspiré du design japonais, le tout situé dans un paradis de nature et de paix. Niveau d'entrée: Le niveau d'entrée s'étend sur environ 400 m2 et s'ouvre sur une cour de 1 000 m2 qui se fond parfaitement avec l'intérieur de la maison. Il propose des espaces de détente ouverts et intimes entourés d'arbres ornementaux matures apportant ombre et ambiance. Un majestueux bassin ornemental se trouve au pied d'une ancienne falaise. Ce niveau est baigné de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres offrant des vues imprenables sur les montagnes de Jérusalem à perte de vue. Le salon est entouré d'un vaste jardin, d'un patio naturel massif, d'un grand hall d'entrée et d'un salon-bibliothèque formant l'espace de réception. Adjacent à la cuisine luxueuse se trouvent une salle à manger féerique et une cour magique avec une cuisine extérieure idéale pour recevoir des dizaines d'invités. Les espaces de service comprennent des buanderies, des espaces de stockage, un garde-manger, une chambre froide, un ascenseur et des toilettes. Deux chambres luxueuses équipées selon les normes les plus élevées complètent ce niveau. Niveau supérieur: Le niveau supérieur se compose de deux ailes résidentielles, chacune avec son entrée extérieure et son accès interne à la maison. Une aile dispose d'un grand balcon charmant et d'un accès à un vaste jardin, ainsi qu'une unité résidentielle accompagnée de plusieurs chambres. La deuxième aile s'étend sur deux étages: l'étage supérieur est un salon de 70 m2 avec un plafond pyramidal et un sol en acier poli et béton; l'étage inférieur couvre environ 170 m2 avec des chambres, un espace invité, une cuisine, une salle à manger et un patio fermé d'environ 100 m2. Cet étage est accessible par un ascenseur, des escaliers intérieurs ou des entrées séparées. Niveau inférieur: Ce niveau de 400 m2 est conçu comme l'espace de loisirs de la maison et peut accueillir des espaces dédiés tels qu'une salle de conférence, une salle de cinéma privée, une zone musicale, une salle de billard et de jeux, une salle de sport, un spa, un sauna ou même une piscine intérieure. De plus, il comprend un abri familial et une cave à vin creusée dans la roche. Depuis ce niveau, on peut accéder à un vaste jardin de 2 000 m2 offrant d'innombrables possibilités d'utilisation. Détails supplémentaires: Qualité exceptionnelle de construction – la maison est entièrement construite en pierre naturelle, tuiles d'argile et béton armé. Les zones principales sont pavées de grandes dalles en marbre travertin italien. Possibilité d'ajouter un parking souterrain pouvant accueillir jusqu'à 40 véhicules. La structure existante est conçue pour des modifications et adaptations spécifiques selon les besoins de l'acheteur. Les droits de construction permettent une construction supplémentaire de 5 000 m2. Sécurité et sûreté: La structure topographique de la propriété et l'emplacement du bâtiment offrent des capacités optimales de sécurité au plus haut niveau. Le terrain peut être isolé avec des clôtures hautes. Des espaces protégés supplémentaires ou des abris peuvent être ajoutés pour répondre à tout niveau requis de sécurité, y compris des abris nucléaires. Informations pour investisseurs: Potentiel d'approbation pour l'expansion de la construction – jusqu'à 100 % de surface construite (environ 5,407 m2). Le terrain est inclus dans le futur plan Tama 35 – une opportunité en or pour les investisseurs. À propos de Motza Illit: Motza est situé au cœur des terres bibliques, une région riche en histoire remontant à l'époque cananéenne. En 71 après J.-C., une garnison romaine y fut stationnée pour contrôler la route vers Jérusalem. Aujourd'hui, son emplacement stratégique et son excellente accessibilité dans l'une des régions les plus prestigieuses d'Israël en font un lieu très prisé. Sa proximité avec les centres politiques, culturels et économiques d'Israël en fait une zone exceptionnellement pratique et de grande qualité. Motza Illit est un quartier suburbain-rural pittoresque qui ressemble à une charmante peinture du début du XXe siècle. Il se trouve à la frontière municipale de Jérusalem tout en profitant du calme et du recul d'être en dehors de la ville. Cette communauté unique offre des vues imprenables sur les montagnes, un air frais et une profonde sérénité aux côtés de la nature époustouflante de Jérusalem. Ses maisons en pierre uniques, ses espaces verts et ses paysages montagneux se mêlent parfaitement à une population éduquée et raffinée composée principalement de professionnels. Tous ces éléments positionnent Motza comme une communauté exclusive et prestigieuse. Motza dispose d'une communauté active et dynamique englobant toutes les tranches d'âge, des jeunes enfants aux résidents de longue date. La communauté célèbre ensemble les fêtes, les jours fériés et divers événements culturels. Le village offre des services essentiels tels que des jardins d'enfants de haute qualité, des mouvements de jeunesse actifs, une bibliothèque, une synagogue et des clubs communautaires. De plus, à proximité se trouvent des centres commerciaux, des hôtels et des centres médicaux parmi les meilleurs d'Israël. Veuillez nous contacter pour plus de détails ou pour organiser une visite de cette propriété unique.