Quartier résidentiel Grand jardin

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre – Spacieux rez-de-jardin à Agamim, Ashkelon – 2 350 000 ₪
????????????
Magnifique rez-de-jardin dans le quartier très recherché d’Agamim à Ashkelon !
Très spacieux, avec un immense jardin privé de 100 m² – idéal pour une famille, recevoir des invités ou simplement profiter du calme et de la verdure.
Ce que vous offre ce bien :
✅ Grand jardin privé – 100 m²
✅ Appartement lumineux et très spacieux
✅ Salon avec sortie directe sur le jardin ????
✅ Cuisine moderne et équipée ????️
✅ Chambres calmes avec rangements
✅ Emplacement idéal – proche des écoles, parcs, commerces et transports ????♂️????️
Un bien rare avec une qualité de vie exceptionnelle, dedans comme dehors !
Ne manquez pas cette opportunité !
Prix : 2 350 000 ₪
Pour plus d’infos, contactez-moi en privé ????
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour