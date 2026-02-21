  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Grand jardin

Quartier résidentiel Grand jardin

Ascalon, Israël
depuis
$736,725
;
9
ID: 33867
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À vendre – Spacieux rez-de-jardin à Agamim, Ashkelon – 2 350 000 ₪ ???????????? Magnifique rez-de-jardin dans le quartier très recherché d’Agamim à Ashkelon ! Très spacieux, avec un immense jardin privé de 100 m² – idéal pour une famille, recevoir des invités ou simplement profiter du calme et de la verdure. Ce que vous offre ce bien : ✅ Grand jardin privé – 100 m² ✅ Appartement lumineux et très spacieux ✅ Salon avec sortie directe sur le jardin ???? ✅ Cuisine moderne et équipée ????️ ✅ Chambres calmes avec rangements ✅ Emplacement idéal – proche des écoles, parcs, commerces et transports ????‍♂️????️ Un bien rare avec une qualité de vie exceptionnelle, dedans comme dehors ! Ne manquez pas cette opportunité ! Prix : 2 350 000 ₪ Pour plus d’infos, contactez-moi en privé ????

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

