Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild

Rénovation prestigieuse et exclusive par Gidi Bar Orian architecte de renom, alliance parfaite entre élégance contemporaine et respect de l’héritage architectural du boulevard.
Appartement de 145 m², entièrement décoré par l'architecte lui-même
2 chambres à coucher élégantes
Mamad (pièce sécurisée) transformé en buanderie / chambre de service
Salon spacieux et lumineux, ouvert sur l’avenue
Grande cuisine moderne, pensée pour recevoir
Espaces extérieurs & prestations
Terrasse de 18 m², profonde, idéale pour dîner entre amis ou profiter du panorama sur le boulevard et sur l’ouest de la ville.
Double place de parking privée, rare et précieuse au centre de Tel-Aviv.
Cave, pour un confort de rangement optimal.
