Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé

Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
20/02/2026
$1,20M
06/05/2025
$1,07M
;
1
ID: 25852
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville . A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois. Dans un immeuble boutique avec lobby et parking sous terrain et ascenseur de Shabbat, entouré de verdure Rez de Jardin de 4 pièces 107m2 plus 40m2 de jardin, orientations sud-est. Prestation de standing telles que chauffage au sol ou climatisation centrale. Place de Parking sous terrain. Accompagnement bancaire, Conditions de paiement et financement avantageux !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$363,660
Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique
Herzliya, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$3,07M
Complexe au coeur de Baka, rue Yehuda. Duplex 5 pièces 126 m² + 3 pièces 68 m² + studio/bureau 24 m² Grands balcons soucca, parking, clim, 3 directions d'air
Quartier résidentiel Rénové
Quartier résidentiel Rénové
Quartier résidentiel Rénové
Quartier résidentiel Rénové
Quartier résidentiel Rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Rénové
Quartier résidentiel Rénové
Ascalon, Israël
depuis
$404,415
APPARTEMENT IDEAL POUR UN INVESTISSEMENT OU PREMIERE ACHAT. REFAIT ENTIEREMENT A NEUF
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Dans la quartier de Beit Hakerem (Yeffe Nof), immeuble d'exception abritant 6 appartements seulement, grand 6.5 P seul à l'étage, 4 exposition, avec un large espace salon- salle à manger- balcon; ascenseur desservant directement la pièce principale, suite parentale, accessibilité complète, M…
