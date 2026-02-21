Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville .
A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois.
Dans un immeuble boutique avec lobby et parking sous terrain et ascenseur de Shabbat, entouré de verdure
Rez de Jardin de 4 pièces 107m2 plus 40m2 de jardin, orientations sud-est.
Prestation de standing telles que chauffage au sol ou climatisation centrale.
Place de Parking sous terrain.
Accompagnement bancaire,
Conditions de paiement et financement avantageux !
