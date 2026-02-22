  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immense terrasse + unité indépendante !

Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immense terrasse + unité indépendante !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
;
4
ID: 33459
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Vente Jérusalem, Bayit vegan, Immeuble récent avec ascenseur et parking souterrain Penthouse 5 pieces 140m2 habitable, 170m2 de terrasse et jardin, vue grandiose panoramique de Jérusalem ! très grand salon, cuisine indépendante, suite parentale, 2 sdb, 3 orientations, pièce mamad, climatisation, chauffage centrale, parking ( box ) et grande cave . + 3 unités indépendantes louer environ 10.000sh/mois ! !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Realting.com
Aller