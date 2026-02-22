  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)

depuis
$1,51M
;
9
ID: 33719
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Situé dans le quartier très recherché d’Ir Yamim à Netanya, à proximité immédiate du Kikar HaPiano, du Canyon Ir Yamim et des plages. Appartement 5 pièces de 140 m² Au 2ᵉ étage Terrasse de 18 m² avec vue , Deux parkings et une cave. Résidence récente de standing, offrant salle de sport, salle de jeux enfants et parties communes entretenues. Environnement calme, familial et haut de gamme, avec accès rapide aux axes principaux, parcs, écoles et infrastructures sportives. Prix demandé : 4 820 000 ₪ pour un bien combinant surface généreuse, prestations modernes et localisation premium.

