Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)

Situé dans le quartier très recherché d’Ir Yamim à Netanya, à proximité immédiate du Kikar HaPiano, du Canyon Ir Yamim et des plages.
Appartement 5 pièces de 140 m²
Au 2ᵉ étage
Terrasse de 18 m² avec vue ,
Deux parkings et une cave.
Résidence récente de standing, offrant salle de sport, salle de jeux enfants et parties communes entretenues.
Environnement calme, familial et haut de gamme, avec accès rapide aux axes principaux, parcs, écoles et infrastructures sportives.
Prix demandé : 4 820 000 ₪
pour un bien combinant surface généreuse, prestations modernes et localisation premium.
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
