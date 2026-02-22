  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.

Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.

Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
;
2
ID: 33467
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces à Kiryat Yovel, proche du quartier Beit Vagan. Avec potentiel de projet de renouvellement urbain (Pinouy-Binouy) 60 % des copropriétaires ont déjà signé. Une véritable opportunité à saisir !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
