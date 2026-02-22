Quartier résidentiel Propriété historique unique au cœur du quartier juif

  1. Realting.com
$43,89M
ID: 33596
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Cette annonce représente une opportunité remarquable d'acquérir deux propriétés indépendantes situées dans le quartier juif historique de Jérusalem, à seulement 600 mètres du Mur des Lamentations. Ces résidences offrent des vues extraordinaires sur la Vieille Ville et le Har HaBait, combinant exclusivité et beauté panoramique. L'un des bâtiments est une structure historique datant du milieu du XIXe siècle, incarnant l'héritage architectural de la région. Le second bâtiment abrite une yeshiva active et comprend deux appartements, chacun doté d'un toit-terrasse offrant des vues imprenables sur la Vieille Ville. Ces propriétés sont de véritables joyaux sur le marché immobilier. Propriété 1 : Bâtiment de quatre étages Ce bâtiment récemment rénové, chargé d'histoire et de culture, constitue un pilier sacré pour la communauté juive. Étalé sur quatre étages et couronné par un toit-terrasse spectaculaire offrant des vues panoramiques sur la Vieille Ville, le Har HaBait et les montagnes de Jordanie, cette propriété est actuellement utilisée comme yeshiva et comprend deux appartements distincts. Sa conception polyvalente permet une utilisation continue comme institution éducative ou une adaptation à des fins résidentielles privées. Les espaces intérieurs se distinguent par leur agencement spacieux, leur lumière naturelle abondante et leurs finitions exceptionnelles, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent une fusion entre tradition et modernité. Caractéristiques principales : Rez-de-chaussée et sous-sol : – Surface totale : environ 345 m² – Comprend 12 pièces – 5 toilettes invités Appartement sur deux étages avec toit-terrasse privé : – Intérieur : environ 199 m² – Toit-terrasse : environ 166 m² – Agencement : salon, 5 chambres (dont 2 suites parentales) et 4 salles de bain complètes – Atouts supplémentaires : chauffage au sol, puits de lumière et vues panoramiques Appartement avec balcon et accès au toit-terrasse : – Intérieur : environ 98 m² – Balcon : environ 62,7 m² – Agencement : salon, 3 chambres (dont une suite parentale) et 2 salles de bain complètes Propriété 2 : Bâtiment historique à deux étages Ce bâtiment historique à deux étages, situé en bordure du quartier juif, est une propriété remarquable dotée d'une riche histoire. Avec une superficie bâtie d'environ 550 m², il dispose également d'un toit privé d'environ 315 m² offrant des vues splendides sur la Vieille Ville et les montagnes environnantes de Jérusalem. Situé à seulement 500 mètres du Mur des Lamentations, cette propriété bénéficie d'un emplacement privilégié. Le bâtiment comprend 15 pièces, dont 13 chambres, 4 salles de bain complètes et une cuisine industrielle, ce qui lui confère une grande polyvalence pour divers usages. Son importance historique remonte à sa création en 1854 en tant qu'hôpital "Rothschild", fondé par le baron James Mayer Rothschild. Après avoir servi comme hôpital pendant plus d'un siècle, il est devenu la propriété de la société "Misgav Le’am" en 1888 et a continué à fonctionner comme hôpital pour la communauté séfarade de la Vieille Ville de Jérusalem. Actuellement utilisé comme auberge, ce bien offre un potentiel tant pour un usage résidentiel privé que commercial, constituant une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent un espace unique et chargé d'histoire à Jérusalem. Les propriétés peuvent être acquises soit en un ensemble complet, soit séparément. Les informations sur les prix des propriétés individuelles sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour plus de details.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

