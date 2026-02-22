Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
En vente exclusive
Au cœur de la ville, 57 rue Melchett
À proximité du boulevard Ben Zion et à quelques pas du boulevard Rothschild
Dans un immeuble boutique neuf
Magnifique penthouse en duplex, agencé avec goût
4 pièces, au 5ème étage, vue ouest
112 m² + environ 32 m² de terrasses ensoleillées
Au niveau inférieur :
3 chambres, dont une suite parentale avec une petite terrasse ensoleillée, et des toilettes séparées.
À l’étage supérieur :
Un vaste espace de vie lumineux comprenant cuisine et séjour, avec accès à une terrasse ensoleillée.
Une cave de 12 m²,
un ascenseur
et une place de parking en sous-sol.
L’immeuble dispose également d’un local à vélos et poussettes.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
