  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
;
10
ID: 33395
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

En vente exclusive Au cœur de la ville, 57 rue Melchett À proximité du boulevard Ben Zion et à quelques pas du boulevard Rothschild Dans un immeuble boutique neuf Magnifique penthouse en duplex, agencé avec goût 4 pièces, au 5ème étage, vue ouest 112 m² + environ 32 m² de terrasses ensoleillées Au niveau inférieur : 3 chambres, dont une suite parentale avec une petite terrasse ensoleillée, et des toilettes séparées. À l’étage supérieur : Un vaste espace de vie lumineux comprenant cuisine et séjour, avec accès à une terrasse ensoleillée. Une cave de 12 m², un ascenseur et une place de parking en sous-sol. L’immeuble dispose également d’un local à vélos et poussettes.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté en vente en exclusivité Au cœur de la ville, rue calme et charmante à deux pas des théâtres 12, rue Yosef Eliyahu Appartement de 111 m², 1er étage avec ascenseur À rénover entièrement Exposition triple (est, ouest et sud) Entouré de verdure
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Immeuble tres recent de 6 etages. Charmant Duplex de 5 pieces de 158 m2 net ( 178 m2 brut ) et 3 salles de bain. Terrasse de 23 m2. Vue degagee. Belle cuisine cachere. 4 chambres a coucher inclus mamad. une vraie pepite au centre ville. au niveau 1 : salon/coin repas/ cuisine / mamad e…
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
En plein cœur du centre ville, dans un immeuble récent et moderne avec lobby, ascenseur de chabbat et parking souterrain . Magnifique appartement 4 pièces 120m2 spacieux, entièrement meublé, très grande salon, balcon 10m2, suite parentale avec balcon, salle de bains et dressing, pièces sécur…
