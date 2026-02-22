  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové

depuis
$2,48M
;
10
ID: 33617
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – TEL AVIV | Rue Karl Netter, proche de l’hôtel Norman Dans un immeuble magnifique, découvrez ce superbe appartement de 3 pièces : • 74 m² habitables + 13 m² de terrasse • 2 chambres confortables • 2 salles de bains modernes • Ascenseur et grand cellier • Place de parking incluse Prix revu à la baisse : 7 900 000 ₪ Les propriétaires sont très motivés à vendre – une opportunité à saisir rapidement !

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
