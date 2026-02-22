  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.



Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
;

1
ID: 33554
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville. Situé au 4ᵉ étage sur 5. Détails du bien : 180 m² de plain-pied + deux balcons de 5 m² chacun 3 chambres + un bureau 3 toilettes et 2 salles de bains 2 places de parking souterrain standards + un débarras Option pour une place de parking supplémentaire Un appartement magnifiquement conçu et entièrement rénové, comprenant : Plafonds en béton apparent Cuisine entièrement équipée Armani Italia Stores vénitiens intérieurs Chauffage au sol Système électrique smart-home Menuiseries sur mesure et rangements intégrés dans tout l’appartement

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
