  Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis

Quartier résidentiel 2 pièces aéré et lumineux nord tlv - 1 minute de la plage et du namal, ben yehuda - dizengoff super investissement - loyer mensuel : 7.500 nis

Tel-Aviv, Israël
$830,775
ID: 33682
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Superbe investissement dans le nord de Tel Aviv, et très agréable à vivre. Dans un immeuble boutique neuf après TAMA - haut standing - 2 pièces de 45 m2 rénové et optimisé par un architecte - 3 mètres de hauteur sous plafond - calme et lumineux orienté Sud - entièrement meublé - Abri dans l'immeuble (Miklat)

Tel-Aviv, Israël
