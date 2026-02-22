  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$877,800
ID: 33574
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Vente exclusive Situé au 36 rue Bilu (angle de Lunz), dans le quartier recherché du centre-ville Dans un bel immeuble préservé (il y a environ 4 ans) Studio avec mezzanine Unique ! Très hauts plafonds Superficie : 46 m² plus mezzanine de 17 m². Au rez-de-chaussée : Cuisine, salle de bains et salle d'eau. La mezzanine comprend une penderie et un emplacement pour lave-linge, sèche-linge et radiateur électrique. L'appartement est rénové, lumineux et confortable ! Fenêtres électriques

Tel-Aviv, Israël
