  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram

Quartier résidentiel Kiryat moché proche tram

Jérusalem, Israël
$962,445
ID: 33686
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

A Kiryat Moché, entrée de la ville, tout près de la station de tramway, grand 3P lumineux avec une trimple exposition et deux balcons. Prix négociable, Libre de suite !

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

