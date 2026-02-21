  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bonne affaire, calme, dans un bel immeuble

Jérusalem, Israël
$1,944
5
ID: 33865
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement 2 pièces dans une superbe résidence, רחוב הרב קוק , immeuble de haut standing avec conciergerie, parking sous terrain , salle de sport , appartement de 55m2 avec 5m2 de terasse , entièrement meublé, climatisation, chauffage Mamad dans l'appartement, idéal pour jeune couple !

Jérusalem, Israël
