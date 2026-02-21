  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Grand jardin

Quartier résidentiel Grand jardin

Ascalon, Israël
depuis
$987,525
20/02/2026
$987,525
05/03/2025
$941,015
13/02/2025
$943,695
;
10
Laisser une demande
ID: 25006
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

villa mitoyenne 6 pcs avec mamad beau jardin endroit calme et pastorale master bed room de 30m2

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Ascalon, Israël
depuis
$620,730
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Bonne affaire
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Givat havradim limit rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$3,135
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Vous regardez
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$987,525
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Jérusalem, Israël
depuis
$843,315
Beau 4 pieces de 92 m2 au cadastre rue hanauh Albek avec balcon de 8,5 m2 en partie soucah situe au 5 eme etage avec une splendide vue sur les murailles de jerusalem ,ascenseur + une cave et 2 places de parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
appartement neuf 3 p magnifique vue degagee. sur les jardins terrasse de 25 m2. soukka. cote sud et ouest. 2 parkings sous terrain une cave. l appartement est loue jusqu a juillet 2026 a 6200 sh/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
A vendre appartement a Ashdod "résidence Costa del sol" 4 pièces "KING" avec balcon sur la mer, spacieux, cave, climatisation, parking.....dans la plus belle résidence d'Ashdod avec SPA, salle de sport, piscine, sauna
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller