  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv

Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M


ID: 33415
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Cet appartement charmant situé au cœur de Tel Aviv offre une opportunité exceptionnelle tant pour les investisseurs que pour ceux à la recherche d'une résidence privée. Idéalement placé à seulement cinq minutes à pied de la plage, il se trouve entre le quartier enchanteur de Neve Tzedek et la zone animée de Nahalat Binyamin, offrant ainsi un mélange parfait de tranquillité et de vie urbaine dynamique. D'une superficie d'environ 63 m2, l'appartement dispose également d'un agréable balcon de 6 mètres carrés, idéal pour se détendre ou profiter des vues sur la ville. Initialement conçu avec trois pièces, il a été soigneusement réaménagé en deux, créant un espace ouvert et lumineux. La propriété comprend un salon baigné de lumière, une chambre principale spacieuse avec un espace de travail dédié et une salle de bain attenante, une cuisine entièrement équipée avec des appareils modernes, ainsi qu’un cabinet de toilette séparé. Ce bien unique allie confort, style et emplacement imbattable, en faisant une perle rare dans l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv. Ne manquez pas cette incroyable opportunité immobilière!

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Jérusalem, Israël
depuis
$1,897
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
À vendre – Lev Ha’ir, Tel-Aviv – Simtat Laan Découvrez ce charmant appartement situé au cœur de Lev Ha’ir, l’un des quartiers les plus recherchés du centre de Tel-Aviv, apprécié pour son ambiance authentique, ses ruelles pleines de charme et sa proximité immédiate avec tous les atouts de la…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Au 8, rue Mapu À vendre en exclusivité Magnifique appartement 2 pièces entièrement rénové ! Dans un immeuble classé, appartement de 47 m² au rez-de-chaussée, à 2 minutes de la mer. Idéal pour investissement ou résidence principale
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
3 pieces, renove, 1er etage,proche transporte, synogoues,centre commercial Up Town
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
