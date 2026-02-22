Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cet appartement charmant situé au cœur de Tel Aviv offre une opportunité exceptionnelle tant pour les investisseurs que pour ceux à la recherche d'une résidence privée. Idéalement placé à seulement cinq minutes à pied de la plage, il se trouve entre le quartier enchanteur de Neve Tzedek et la zone animée de Nahalat Binyamin, offrant ainsi un mélange parfait de tranquillité et de vie urbaine dynamique.
D'une superficie d'environ 63 m2, l'appartement dispose également d'un agréable balcon de 6 mètres carrés, idéal pour se détendre ou profiter des vues sur la ville. Initialement conçu avec trois pièces, il a été soigneusement réaménagé en deux, créant un espace ouvert et lumineux. La propriété comprend un salon baigné de lumière, une chambre principale spacieuse avec un espace de travail dédié et une salle de bain attenante, une cuisine entièrement équipée avec des appareils modernes, ainsi qu’un cabinet de toilette séparé.
Ce bien unique allie confort, style et emplacement imbattable, en faisant une perle rare dans l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv. Ne manquez pas cette incroyable opportunité immobilière!
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
