  4. Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

depuis
$579,975
8
ID: 33772
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un beau 5 pieces quartier barnea proche de la mer avec cave et parking

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel Excellente opportunité pour un magnifique appartement de 4 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$846,450
depuis
Autres complexes
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$363,660
APPARTEMENT 3 PIECES BALCON ENDROIT CALME ET AGREABLE
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
VENTE JÉRUSALEM – Bayit Vegan !! UNIQUE !! Petit immeuble de 8 appartements seulement avec ascenseur ! ???? Appartement 6 pièces – 185 m² plain-pied - prévoir rafraîchissement ! ???? Jardin officiel au cadastre 200 m² | Terrasse 30 m² soucca ???? Immense salon | ???? Cuisine indépendante ??…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Situé rue Molcho, en plein Neve Tzedek, ses boutiques, son charme et son ambiance, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain agréable, à proximité immédiate des commerces, cafés, transports en commun et de toutes les commodités du quotidien. La rue Molcho est appréciée pour son cal…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
