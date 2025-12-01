  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité

Raanana, Israël
depuis
$1,29M
;
6
ID: 32960
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des meilleures écoles Du centre-ville & commerces Des parcs et espaces verts Des transports et services du quotidien 3 Immeubles Boutique de Standing Architecture contemporaine | Résidences intimistes | Finitions luxueuses Appartements d’exception : 4 pièces – env. 96 m² + beau balcon 5 pièces – env. 131 m² + balcon généreux Salons lumineux, grandes baies vitrées, cuisines modernes haut de gamme. Un cadre de vie recherché par les familles israéliennes & francophones. Pourquoi investir ici ? • Adresse de prestige à Raanana • Projet à forte valeur patrimoniale • Qualité constructeur irréprochable • Forte demande à la location comme à la revente

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
