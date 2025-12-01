Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville.
Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27
Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas :
Des meilleures écoles
Du centre-ville & commerces
Des parcs et espaces verts
Des transports et services du quotidien
3 Immeubles Boutique de Standing
Architecture contemporaine | Résidences intimistes | Finitions luxueuses
Appartements d’exception :
4 pièces – env. 96 m² + beau balcon
5 pièces – env. 131 m² + balcon généreux
Salons lumineux, grandes baies vitrées, cuisines modernes haut de gamme.
Un cadre de vie recherché par les familles israéliennes & francophones.
Pourquoi investir ici ?
• Adresse de prestige à Raanana
• Projet à forte valeur patrimoniale
• Qualité constructeur irréprochable
• Forte demande à la location comme à la revente
