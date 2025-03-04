Villa PARQ blue

Le complexe de villas bleu PARQ est les villas sur l'"instagram" du Bali

Nous avons choisi le meilleur endroit sur l'île et créons un nouveau point d'attraction pour ceux qui recherchent une deuxième maison sur l'océan et un projet d'investissement rentable.

Tout est pour des vacances chics ici: l'océan azur, le sable doré et les clubs de plage confortables!!!

Le complexe de villas bleu PARQ est le plus grand projet à grande échelle sur la côte de la plage de Melasti.

Il est prévu de construire 200 villas dans la première étape de la construction jusqu'à la fin de 2023. Le complexe total se compose de trois lignes et prendra 21 hectares. En vente villas de 75 à 300 m2.

Vous choisissez : vue sur l'océan ou l'île. Vous obtenez de toute façon: l'architecture luxueuse du bureau de design leader et votre propre piscine.

20 000 sq. M. m d'infrastructure sur le territoire: restaurants, cafés, boulangeries, spa, centre de fitness, supermarché, galerie de boutiques de marque.

Projet du légendaire créateur de PARQ U Andre Frey.

Montage sans intérêt pour le temps de construction.

Il y a différentes options ! Nous attendons vos candidatures! Nous allons aider à investir rentablement!!