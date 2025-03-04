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Villa PARQ blue

Ungasan, Indonésie
depuis
$195,000
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2
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ID: 3737
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Ungasan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

À propos du complexe

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Le complexe de villas bleu PARQ est les villas sur l'"instagram" du Bali

Nous avons choisi le meilleur endroit sur l'île et créons un nouveau point d'attraction pour ceux qui recherchent une deuxième maison sur l'océan et un projet d'investissement rentable.

Tout est pour des vacances chics ici: l'océan azur, le sable doré et les clubs de plage confortables!!!

Le complexe de villas bleu PARQ est le plus grand projet à grande échelle sur la côte de la plage de Melasti.

Il est prévu de construire 200 villas dans la première étape de la construction jusqu'à la fin de 2023. Le complexe total se compose de trois lignes et prendra 21 hectares. En vente villas de 75 à 300 m2.

Vous choisissez : vue sur l'océan ou l'île. Vous obtenez de toute façon: l'architecture luxueuse du bureau de design leader et votre propre piscine.

20 000 sq. M. m d'infrastructure sur le territoire: restaurants, cafés, boulangeries, spa, centre de fitness, supermarché, galerie de boutiques de marque.

Projet du légendaire créateur de PARQ U Andre Frey.

Montage sans intérêt pour le temps de construction.

Il y a différentes options ! Nous attendons vos candidatures! Nous allons aider à investir rentablement!!

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison de ville
Surface, m² 50.0
Prix ​​par m², USD 4,193
Prix ​​de l'appartement, USD 222,062

Localisation sur la carte

Ungasan, Indonésie

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