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Complexe résidentiel Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali

Pecatu, Indonésie
depuis
$180,000
;
5
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ID: 35356
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Pecatu
  • Adresse
    Jalan Sari Sekapa I

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Situé à Uluwatu, Bali, Sunny Samudra (Ocean View) est un développement résidentiel contemporain conçu pour la vue sur l'océan et l'investissement de qualité. Le projet propose des appartements. Total de 23 unités. Achèvement prévu : 2025. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Un permis de construire a été délivré. Prix unitaires : de 180 000 $ à 315 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Pecatu, Indonésie
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