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Complexe résidentiel Sunny Cuddles – residential development in Berawa, Bali

Tibubeneng, Indonésie
depuis
$190,000
;
6
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ID: 35351
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Village
    Tibubeneng

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Situé à Berawa, Bali, Sunny Cuddles est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu de location stable à court terme. Le projet propose des maisons de ville, des appartements. Total de 20 unités. Achèvement prévu : 2024. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Le permis de construire PBG a été délivré. Prix unitaires: à partir de 190 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

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Tibubeneng, Indonésie
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