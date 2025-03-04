Complexe résidentiel SWOI LOFT – residential development in Umalas, Bali

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Situé à Umalas, Bali, SWOI LOFT est un développement résidentiel contemporain conçu pour vivre et investir sur Bali. Le projet offre des maisons de ville, appartements, villas. Total de 34 unités. Achèvement prévu : 2025. Actuellement, la construction est en cours. Un permis de construire a été délivré. Prix unitaires : de 100 000 $ à 305 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.
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Kerobokan Kelod, Indonésie
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