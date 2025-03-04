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Complexe résidentiel XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonésie
depuis
$160,000
;
7
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ID: 35355
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée

À propos du complexe

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Situé à Batu Bolong, Bali, XO Canggu est un développement résidentiel contemporain conçu pour les surfeurs, les nomades numériques et un revenu locatif stable à court terme. Le projet propose des villas, des appartements. Total de 35 unités. Achèvement prévu : 2025. Actuellement, le projet est terminé et prêt à emménager. Le permis de construire SLF a été délivré. Prix unitaires : de 160 000 $ à 250 000 $. Communauté aménagée avec gestion sur place, piscine et équipements modernes. Conseils de sélection et soutien des offres de Balinsky.

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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