Complexe touristique Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Benoa, Indonésie
depuis
$168,000
depuis
$2,400/m²
ID: 34894
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  Pays
    Indonésie
  État
    Lesser Sunda Islands
  Région
    Badung
  Ville
    Kuta Selatan
  Village
    Benoa
  Ville
    Nusa Dua

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Gym
  Zone clôturée

En plus

  Société de gestion
  Dépistage en ligne
  Transaction à distance

À propos du complexe

Villa à Bali 1 Chambre • Village Vert Nusa Dua • 700 m à l'océan • rendement de 12%

📊 Mesures d'investissement
• Rendement attendu: à partir de 12 % par an
• Format: Villa de 1 chambre
• Lieu privilégié: Nusa Dua
• Plan de montage des développeurs disponible
• Liquidation : 27 ans + prolongation de 25 ans
• Fin du projet : 2028

📍 Lieu
• Bali (région de Nusa Dua)
• Environ 700 mètres jusqu'à Geger Beach
• 20 minutes pour l'aéroport international de Ngurah Rai
• Près de certaines des meilleures plages du sud de Bali

🏡 À propos du projet — Village vert Nusa Dua
• Complexe résidentiel haut de gamme
• Superficie totale du projet : 2,36 hectares
• Architecture moderne et atmosphère communautaire privée
• Conçu pour l'investissement et la vie confortable
• Société professionnelle de gestion immobilière

🌴 Infrastructure complexe
• 4 restaurants internationaux
• Toit-bar et lounge
• Centre SPA
• Centre de remise en forme
• Cour Padel
• Piscines et zones de détente

👨‍👩‍👧‍👦 Infrastructure familiale (rares pour les projets de Bali)
• Une grande famille et des enfants groupe d'environ 1200 m2
• Centre pour enfants et aires de jeux
• Un environnement sûr pour les familles avec enfants
• Infrastructures conçues pour la vie familiale à long terme

La plupart des développements de Bali portent principalement sur la location à court terme. Vert Village est conçu non seulement pour l'investissement, mais aussi pour la vie familiale confortable.

🏡 Caractéristiques de la villa de 1 chambre
• Villa privée dans un complexe de style resort
• Spacieux salon et chambre à coucher
• Intérieur design moderne
• Fenêtres panoramiques avec lumière naturelle
• Terrasse privée et espace détente
• Entièrement meublé

💼 Gestion et revenus
• Société professionnelle de gestion immobilière
• Service complet de gestion de la location
• Gestion du marketing et des réservations
• Entretien et nettoyage
• Modèle de revenu passif pour les propriétaires

💳 Conditions d'achat
• Réservation disponible
• Acompte de 25%
• Plan d'installation pendant la construction
• Paiements échelonnés flexibles

🛡 Sécurité juridique
• Contrat de bail : 27 ans avec prolongation jusqu'à 25 ans
• Structure transparente des transactions
• Tous les documents juridiques disponibles pour les acheteurs

📌 Autres options de villa dans le complexe
• Smart villa avec piscine privée — à partir de $110,000
• Villa de 1 chambre à partir de 168 000 $
• Villa de 1 chambre avec toit — à partir de 188 000 $
• Villa de 2 chambres à partir de 225 000 $
• Villa de 3 chambres à partir de $420,000

Laissez un commentaire et je vais envoyer le modèle financier, calcul de rendement et villas disponibles.

Localisation sur la carte

Benoa, Indonésie
Loisirs

Revue vidéo de complexe touristique Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
