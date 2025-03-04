Complexe touristique Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Villa à Bali 1 Chambre • Village Vert Nusa Dua • 700 m à l'océan • rendement de 12%
📊 Mesures d'investissement
• Rendement attendu: à partir de 12 % par an
• Format: Villa de 1 chambre
• Lieu privilégié: Nusa Dua
• Plan de montage des développeurs disponible
• Liquidation : 27 ans + prolongation de 25 ans
• Fin du projet : 2028
📍 Lieu
• Bali (région de Nusa Dua)
• Environ 700 mètres jusqu'à Geger Beach
• 20 minutes pour l'aéroport international de Ngurah Rai
• Près de certaines des meilleures plages du sud de Bali
🏡 À propos du projet — Village vert Nusa Dua
• Complexe résidentiel haut de gamme
• Superficie totale du projet : 2,36 hectares
• Architecture moderne et atmosphère communautaire privée
• Conçu pour l'investissement et la vie confortable
• Société professionnelle de gestion immobilière
🌴 Infrastructure complexe
• 4 restaurants internationaux
• Toit-bar et lounge
• Centre SPA
• Centre de remise en forme
• Cour Padel
• Piscines et zones de détente
👨👩👧👦 Infrastructure familiale (rares pour les projets de Bali)
• Une grande famille et des enfants groupe d'environ 1200 m2
• Centre pour enfants et aires de jeux
• Un environnement sûr pour les familles avec enfants
• Infrastructures conçues pour la vie familiale à long terme
La plupart des développements de Bali portent principalement sur la location à court terme. Vert Village est conçu non seulement pour l'investissement, mais aussi pour la vie familiale confortable.
🏡 Caractéristiques de la villa de 1 chambre
• Villa privée dans un complexe de style resort
• Spacieux salon et chambre à coucher
• Intérieur design moderne
• Fenêtres panoramiques avec lumière naturelle
• Terrasse privée et espace détente
• Entièrement meublé
💼 Gestion et revenus
• Société professionnelle de gestion immobilière
• Service complet de gestion de la location
• Gestion du marketing et des réservations
• Entretien et nettoyage
• Modèle de revenu passif pour les propriétaires
💳 Conditions d'achat
• Réservation disponible
• Acompte de 25%
• Plan d'installation pendant la construction
• Paiements échelonnés flexibles
🛡 Sécurité juridique
• Contrat de bail : 27 ans avec prolongation jusqu'à 25 ans
• Structure transparente des transactions
• Tous les documents juridiques disponibles pour les acheteurs
📌 Autres options de villa dans le complexe
• Smart villa avec piscine privée — à partir de $110,000
• Villa de 1 chambre à partir de 168 000 $
• Villa de 1 chambre avec toit — à partir de 188 000 $
• Villa de 2 chambres à partir de 225 000 $
• Villa de 3 chambres à partir de $420,000
Laissez un commentaire et je vais envoyer le modèle financier, calcul de rendement et villas disponibles.