Complexe touristique Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Villa à Bali 1 Chambre • Village Vert Nusa Dua • 700 m à l'océan • rendement de 12%

📊 Mesures d'investissement

• Rendement attendu: à partir de 12 % par an

• Format: Villa de 1 chambre

• Lieu privilégié: Nusa Dua

• Plan de montage des développeurs disponible

• Liquidation : 27 ans + prolongation de 25 ans

• Fin du projet : 2028

📍 Lieu

• Bali (région de Nusa Dua)

• Environ 700 mètres jusqu'à Geger Beach

• 20 minutes pour l'aéroport international de Ngurah Rai

• Près de certaines des meilleures plages du sud de Bali

🏡 À propos du projet — Village vert Nusa Dua

• Complexe résidentiel haut de gamme

• Superficie totale du projet : 2,36 hectares

• Architecture moderne et atmosphère communautaire privée

• Conçu pour l'investissement et la vie confortable

• Société professionnelle de gestion immobilière

🌴 Infrastructure complexe

• 4 restaurants internationaux

• Toit-bar et lounge

• Centre SPA

• Centre de remise en forme

• Cour Padel

• Piscines et zones de détente

👨‍👩‍👧‍👦 Infrastructure familiale (rares pour les projets de Bali)

• Une grande famille et des enfants groupe d'environ 1200 m2

• Centre pour enfants et aires de jeux

• Un environnement sûr pour les familles avec enfants

• Infrastructures conçues pour la vie familiale à long terme

La plupart des développements de Bali portent principalement sur la location à court terme. Vert Village est conçu non seulement pour l'investissement, mais aussi pour la vie familiale confortable.

🏡 Caractéristiques de la villa de 1 chambre

• Villa privée dans un complexe de style resort

• Spacieux salon et chambre à coucher

• Intérieur design moderne

• Fenêtres panoramiques avec lumière naturelle

• Terrasse privée et espace détente

• Entièrement meublé

💼 Gestion et revenus

• Société professionnelle de gestion immobilière

• Service complet de gestion de la location

• Gestion du marketing et des réservations

• Entretien et nettoyage

• Modèle de revenu passif pour les propriétaires

💳 Conditions d'achat

• Réservation disponible

• Acompte de 25%

• Plan d'installation pendant la construction

• Paiements échelonnés flexibles

🛡 Sécurité juridique

• Contrat de bail : 27 ans avec prolongation jusqu'à 25 ans

• Structure transparente des transactions

• Tous les documents juridiques disponibles pour les acheteurs

📌 Autres options de villa dans le complexe

• Smart villa avec piscine privée — à partir de $110,000

• Villa de 1 chambre à partir de 168 000 $

• Villa de 1 chambre avec toit — à partir de 188 000 $

• Villa de 2 chambres à partir de 225 000 $

• Villa de 3 chambres à partir de $420,000

