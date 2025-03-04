  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Complexe touristique Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Complexe touristique Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
BTC
1.3072386
ETH
68.5179651
USDT
108 656.4271908
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4
Laisser une demande
ID: 27424
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 003175
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 14/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Benoa
  • Ville
    Nusa Dua

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!

Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.

Le complexe comprend:

  • Un hôtel qui comprend 100 unités (9 types d'unités)
  • 67 villas en pierre naturelle avec piscines privées

Collaboration avec la galerie d'art contemporain de Singapour - MayinArt (peintures dans chaque salle)

Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, équipements et équipements modernes.

Augmentation de la rentabilité de la marque: 14% - 18% par an. Selon STR et Colliers, par rapport aux propriétés privées, les hôtels de marque montrent:

  • +18–25% - à l'occupation
  • +30–40% - au prix moyen par nuit

Une entreprise qui n'exige aucune participation au processus!
Il y aura une application mobile où les investisseurs pourront voir l'occupation et la rentabilité en ligne!

  • Locataire : 30 ans à partir de 2025 + 30 ans
  • Terrain rose (touriste)

Acompte 30%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction: 2ème trimestre de 2028.

Infrastructure:

  • Concept d'hôtel Art-Wellness
  • Lobby, barre de lobby
  • Restaurant avec terrasse
  • Coworking
  • SPA et centre de bien-être
  • Centre de remise en forme
  • Piscine extérieure avec service de plage
  • Parking extérieur pour voitures et vélos
  • Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Benoa, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe touristique Apartamenty s basseynom na kryshe
Canggu, Indonésie
depuis
$350,000
Vous regardez
Complexe touristique Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe touristique Apartamenty s basseynom na kryshe
Complexe touristique Apartamenty s basseynom na kryshe
Canggu, Indonésie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Apartments   View apartment Developed infrastructure of the complex City or ocean view 1 bedroom Pool Fitness center Area: Building - 81 m² Price: 350,000 $ (4,321 $ per m² ) Income from renting: Revenue per day - 250 $ Loading - 75 % Revenue per year taking…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications