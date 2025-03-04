  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Ubud District
  4. Complexe touristique AURA

Complexe touristique AURA

Peliatan, Indonésie
depuis
$79,900
depuis
$2,880/m²
BTC
0.9503946
ETH
49.8142440
USDT
78 995.8920159
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
17 1
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32619
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Gianyar
  • Ville
    Ubud District
  • Village
    Peliatan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 35.7
Prix ​​par m², USD 2,882 – 3,415
Prix ​​de l'appartement, USD 102,900 – 121,900
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 25.0 – 156.0
Prix ​​par m², USD 1,839 – 4,956
Prix ​​de l'appartement, USD 102,900 – 286,900
Appartements Studio
Surface, m² 23.2
Prix ​​par m², USD 3,451 – 4,099
Prix ​​de l'appartement, USD 79,900 – 94,900

Localisation sur la carte

Peliatan, Indonésie

Revue vidéo de complexe touristique AURA

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laisser une demande Voir les contacts
