Apart hôtel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

📊 Investissement dans l'Oasis de sable noir à Bali

Rendement de 12 à 16 % par année

Nuanu, Bali

📈 Mesures d'investissement

Rendement attendu: 12 à 16 % par an

Période de récupération prévue: 7–9 ans

Format : Studio

Fin du projet : 2028

Structure de la propriété : bail

📍 Emplacement et demande

Nuanu est un nouveau pôle culturel et technologique à Bali avec un développement planifié de 45 hectares.

Le complexe est situé à distance de marche de l'infrastructure de la ville de l'avenir: écoles, centres SPA, restaurants et espaces artistiques.

Accès aux océans — 3 minutes.

Canggu — environ 20 minutes.

L'emplacement est attrayant pour les nomades numériques, les entrepreneurs et les résidents de longue durée.

🏨 Modèle d'investissement

Gestion professionnelle des biens par UNIT Space Management.

Programme de location centralisé sans participation du propriétaire.

Demande stable entraînée par la ville dans un concept de ville et le potentiel de location toute l'année.

Convient pour les locations à court terme et à moyen terme

🏗 Projet

Sands noirs Oasis est un cluster résidentiel moderne conçu dans un style architectural modernisme du désert.

L'infrastructure du complexe et Nuanu comprend:

* école internationale et centre pour enfants

* Espaces SPA et fitness

* restaurants et galeries d'art

* clubs de plage et lieux culturels

* 35+ infrastructures à distance de marche

💼 Conditions d'achat

Plan de montage des développeurs disponible.

Calendrier de paiement flexible pendant la période de construction.

🛡 Sécurité juridique

Terrain et documents de construction disponibles sur demande.

Transaction soutenue par un courtier immobilier international.

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.