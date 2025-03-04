  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.

Beraban, Indonésie
depuis
$157,000
BTC
1.8674837
ETH
97.8828073
USDT
155 223.4674154
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
ID: 27987
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan
  • Village
    Beraban

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.
Le premier hôtel à Nuanu Creative City, ouvert aux investissements privés.

L'hôtel est situé au centre du pôle créatif Nuanu Creative City sur la côte sud-ouest de Bali à Nuanu, sur un terrain de 8 400 m2.

Ce n'est pas seulement un nouvel objet. Elle fait partie d'un écosystème intégré fondé sur la culture, la créativité et le développement durable.

Il s'agit d'une occasion rare d'investir dans un segment où la demande augmente, où l'offre est limitée et où la croissance de la valeur est potentielle à long terme.

Intégration dans l'infrastructure de Nuanu Creative City:

  • Accès à plus de 30 types de loisirs uniques : espaces d'art, centres de bien-être, spas, restaurants ;
  • un programme annuel de festivals et d'événements culturels;
  • Un total de 41 unités hôtelières avec la gestion complète de Nuanu Hospitality sont disponibles à la vente.

ROI: 12,5% - 15% (selon le type de chambre sélectionné dans l'hôtel)

En vente:

  • Ocean View - 7 chambres
  • Chambre standard 37 m2 - 5 unités
  • Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 2 unités

Piscine - 21 chambres

  • Chambre standard 37 m2 - 10 unités
  • Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 4 unités
  • Chambre avec mezzanine 62 m2 - 7 unités

Vue sur le jardin - 13 chambres

  • Chambre standard 37 m2 - 5 unités
  • Chambre d'angle avec vue sur l'océan 47 m2 - 2 unités
  • Chambre avec mezzanine 62 m2 - 6 unités

Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, équipements et équipements modernes.

  • Acompte 30%
  • Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • Design moderne avec éléments de culture locale
  • Piscine 420 m2
  • Restaurant et bar
  • Salle de fitness
  • Domaine de conférence
  • Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Beraban, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Indonésie
depuis
$210,000
Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$166,138
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$3,09M
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$378,038
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$174,097
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonésie
depuis
$157,000
