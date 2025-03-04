  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Apart hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Apart hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Bukit, Indonésie
depuis
$112,900
BTC
1.3429230
ETH
70.3883373
USDT
111 622.4807083
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10
Laisser une demande
ID: 27552
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 001175
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Karangasem
  • Ville
    Kecamatan Karangasem
  • Village
    Bukit

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!

Notre hôtel de luxe, situé dans l'un des meilleurs endroits à Bali - à 400 mètres de la plage de Melasti, Bukit.

Le projet comprend 90 unités, conçues avec un accent sur le style unique, les vues panoramiques, le haut niveau de service.

Le complexe hôtelier fera partie de la collection d'hôtels du réseau international Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts est un réseau mondial de plus de 9 000 hôtels dans 95 pays.

  • Nombre de chambres : studios, 1
  • Superficie: 22 m2 - 65 m2
  • Ameublement complet

Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, des appareils et des équipements modernes.

Prix:

  • Appartements d'une pièce d'une superficie de 29-36 m2, à partir de 112 900 USD
  • Appartements 2 pièces d'une superficie de 54-65 m2, coûtant à partir de 239 000 USD

Pour les investisseurs:

  • Revente : faire un bénéfice de 30%
  • Loyer: assurer un revenu stable jusqu'à 16%

Une entreprise qui n'exige aucune participation au processus!
Il y aura une application mobile où les investisseurs peuvent voir l'occupation et la rentabilité en ligne!

Acompte 30%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction : 2ème trimestre de 2027.

Infrastructure:

  • Piscine à débordement
  • Spa centre
  • Restaurant spacieux
  • Lieu de travail
  • Toit avec terrasse
  • Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Bukit, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Résidence in boutique hotel
Ungasan, Indonésie
depuis
$116,294
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$89,535
Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$149,000
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Immeuble The Umalas Signature
Canggu, Indonésie
depuis
$139,516
Vous regardez
Apart hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonésie
depuis
$112,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonésie
depuis
$427,780
Le complexe se compose de 95 studios et appartements confortables avec 1-2 chambres. C'est plus qu'une maison. C'est un sanctuaire, où chaque moment est rempli de plaisir et de confort.Caractéristiques:cour confortable avec une aire de jeux pour enfantsterrasse sur le toit avec piscinerestau…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$742,980
Nous proposons des villas spacieuses et lumineuses avec jardins et piscines.Achèvement 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Berawa Beach est situé sur la côte sud-ouest de l'île de Bali
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$134,204
Un complexe hôtelier moderne, avec tout l'environnement pour une vie confortable, comprend:Rez-de-chaussée - salle de conférence, espace d'exposition, parking souterrain, bureaux internes, cuisine et rangement.Premier étage - piscine, coin salon, club de jour de la piscine, restaurant et bar…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications