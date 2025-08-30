Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Roatan, Honduras

Coxen Hole
18
228 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2: Condominium de village C2 2e étage Édifice Est. Niché sur la meilleure …
$520,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village A1 2e étage Édifice Est. Niché sur la meilleure…
$495,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village #B1 1er étage Édifice Est. Niché sur la meilleu…
$485,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
AdriastarAdriastar
Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à Casa Coral Dreams! Une maison magnifiquement conçue prête à emménager et générat…
$850,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 5 chambres dans Crawfish Rock, Honduras
Maison 5 chambres
Crawfish Rock, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 511 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à la Casa de Palmas, une maison magnifiquement conçue nichée dans la communauté se…
$699,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 5 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 5 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 242 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue à votre retraite caribéenne de rêve – une occasion idéale pour quiconque cherche u…
$595,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Condo 2 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 5 246 m²
Nombre d'étages 1
Abordable et fonctionnel condo à 2 lits, 1-bain situé à Roatan One, Coxen Hole – idéal pour …
$133,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village B2 Édifice 2e étage Est. Niché sur la meilleure…
$520,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominiums de village D1 1er étage Édifice Est Niché sur la meilleur…
$495,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Resort - Phase 2 : Condominium du village A2 2e étage Édifice Est. Niché sur la …
$530,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village D2 2e étage Édifice Est. Niché sur la meilleure…
$530,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez cette belle maison de 2 chambres à coucher, de 2,5 salles de bains, couvrant 2 000…
$575,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Phase 2 : Condominium du village C1 1er étage Édifice Est. Niché sur la meilleur…
$485,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 3 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 186 m²
Nombre d'étages 3
Ocean One - Villa 7 offre une luxueuse retraite de 3 chambres, 4 salles de bains dans l'une …
$599,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
Vivre au paradis est plus abordable que vous ne le pensez! Jetez un œil à ce deux chambres à…
$425,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 201 m²
Nombre d'étages 1
Débloquez le potentiel de cette maison en béton inachevée de 3 chambres, donnant sur un terr…
$425,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans West Bay, Honduras
Maison 3 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 217 m²
Nombre d'étages 3
Découvrez le meilleur de l'île dans cette exquise maison de 3 chambres, 2 bains dans la pres…
$465,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 4 chambres dans Thatch Point, Honduras
Maison 4 chambres
Thatch Point, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 219 m²
Nombre d'étages 2
Une propriété de premier plan près de Macaw Market est maintenant disponible! Avec une grand…
$349,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Condo 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 275 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez votre maison de rêve dans ce magnifique condo spacieux de 3 chambres, salle de bai…
$699,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 2 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez l'île ultime vivant avec cette villa à couper le souffle à Coral Views Village. Pe…
$575,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans West End, Honduras
Maison 3 chambres
West End, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le mélange parfait du design contemporain et de la tranquillité de l'île dans cett…
$479,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
Aquarelles Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Que vous cherchiez une évasion a…
$795,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 6 chambres dans Coxen Hole, Honduras
Maison 6 chambres
Coxen Hole, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 385 m²
Nombre d'étages 2
Embrassez l'épitome du luxe caribéen avec cette exquise maison de deux niveaux, nichée dans …
$799,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Flowers Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Flowers Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
Je vous présente un jour venu. Une magnifique maison de rêve en front de mer située sur un t…
$599,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 5 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 5 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
Charming Island Home with Revenu Potential - Premier emplacement près de West End! Situé à …
$420,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 2 chambres dans West End, Honduras
Maison 2 chambres
West End, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Nombre d'étages 2
Cabana moderne et autonome au cœur de West End. Ce 2-BR entièrement meublé, 2-BA cabine est …
$243,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Sandy Bay, Honduras
Maison 3 chambres
Sandy Bay, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
Cette 3 chambres 2 Salles de bains maison est situé dans la communauté de Sandy Bay est la m…
$210,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 4 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 4 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 166 m²
Nombre d'étages 1
Encombré de tout le troisième étage du nouveau bâtiment de Caribe Tesoro, une toute nouvelle…
$600,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Maison 3 chambres dans Roatan, Honduras
Maison 3 chambres
Roatan, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 241 m²
Nombre d'étages 1
Cette propriété exceptionnelle offre toujours un rendement exceptionnel sur l'investissement…
$1,22M
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English
Condo 2 chambres dans West Bay, Honduras
Condo 2 chambres
West Bay, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 6 667 m²
Nombre d'étages 1
Situé au cœur d'un cadre tropical, Acqua di Mare est un petit développement exclusif composé…
$219,000
Agence
Wendy Roatan Realty & Associates
Langues
English

Types de propriétés en Roatan

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Roatan, Honduras

Bon marché
Luxe
