  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Jose Santos Guardiola, Honduras

appartements
7
maisons
56
63 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 404 m²
Nombre d'étages 1
L'aboutissement parfait de la beauté naturelle, la tranquillité et l'isolement niché dans le…
$459,000
Maison 2 chambres dans Six Huts, Honduras
Maison 2 chambres
Six Huts, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
oastal Charm à Milton Bight— Vue sur la mer et jardins tropicaux Échapper à la beauté serein…
$299,900
Maison 2 chambres dans Punta Gorda, Honduras
Maison 2 chambres
Punta Gorda, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 238 m²
Nombre d'étages 1
Présentant une nouvelle maison exceptionnelle, située dans le domaine exclusif Aroha, perché…
$645,000
Maison 4 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 4 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 399 m²
Nombre d'étages 2
Présentant une superbe villa de luxe perchée au sommet du pittoresque village tchèque de Roa…
$949,000
Maison 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez The Blue Crab Casita, une charmante maison de 1 chambre, 1 salle de bain nichée da…
$377,000
Maison 3 chambres dans Six Huts, Honduras
Maison 3 chambres
Six Huts, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
Bienvenue à la Casa Angela, une maison exquise avec une vue imprenable sur la Rive-Sud. Cett…
$549,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 551 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez l'ultime dans la vie de luxe à l'arête de l'eau à Parrot Tree Entrez dans l'éléga…
$1,35M
Condo 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 2
Condo en front de mer 9-4. Relax: c'est l'heure de l'île! Si vous cherchez une escapade parf…
$150,000
Maison 4 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 4 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 2
Cette spacieuse maison de 4 chambres, 4 salles de bains est idéalement située dans la commun…
$599,000
Maison 5 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 5 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 465 m²
Nombre d'étages 2
Niché sur une plage de sable blanc isolée, mais à quelques minutes de villages charmants, de…
$1,45M
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Nombre d'étages 2
Un autre charmant 2 chambres à coucher à Falcon Valley est prêt à vendre!!! Coin beaucoup av…
$199,000
Maison 5 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 5 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 325 m²
Nombre d'étages 3
Bienvenue dans cette maison moderne de 5 chambres, 4 salles de bains, construite en 2021, ni…
$699,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Beau bungalow à louer dans le plus beau développement sur Roatan. Ce bungalow en bois bien c…
$270,000
Maison 2 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Propriété unique en front de mer à Port Royal. Cette parcelle de 6 acres a 200' de beau plat…
$1,000,000
Maison 3 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 111 m²
Nombre d'étages 2
Le Casitas de Calabash est un magnifique domaine riverain de 3,5 acres à Calabash avec 105 p…
$799,000
Maison 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Nombre d'étages 1
Charming Modern Caribbean Bungalow in Diamond Rock Resort Bienvenue à votre escapade de rêve…
$199,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Nombre d'étages 1
Maison moderne à Diamond Hill Resort. Cette maison moderne est située sur une pente douce a…
$240,000
Maison 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 511 m²
Nombre d'étages 3
RARE 100' BEACHFRONT OPPORTUNITÉ SUR COVETED CAMP BAY BEACH! Comme le montre le livre A Desi…
$1,75M
Maison 3 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 399 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez la beauté sereine de Lost Isles Estate, nichée dans le calme de Calabash Bight de …
$699,000
Maison 6 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 6 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
Complexe de location 3 unités Tranquil! Niché le long de la route principale pittoresque de …
$289,000
Condo 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Nombre d'étages 1
Condo absolument magnifique, remodelé dans un cadre absolument, magnifique dans la communaut…
$399,000
Condo 3 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo 3 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 248 m²
Nombre d'étages 1
Condominium 2C est spacieux luxe caribéen situé dans la communauté fermée exclusive des Vill…
$399,000
Maison 4 chambres dans Calabash Bight, Honduras
Maison 4 chambres
Calabash Bight, Honduras
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Nombre d'étages 2
Hutton House est une maison d'île classique sur la mer sur Oak Ridge Cay. Cette seule maison…
$449,000
Maison 2 chambres dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 2 chambres
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 1
Charmant bungalow en bois à Diamond Hill Resort, Diamond Rock. Découvrez votre tranche de pa…
$270,000
Maison 1 chambre dans Jose Santos Guardiola, Honduras
Maison 1 chambre
Jose Santos Guardiola, Honduras
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 203 m²
Nombre d'étages 2
Cette maison à deux niveaux, construite en partie, se trouve sur une superficie de 0,212 acr…
$115,000
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Nombre d'étages 1
Échapper à la tranquillité du quartier de Mariposa, où cette belle maison de 2 chambres, 2 s…
$329,000
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le mélange parfait de tranquillité et de confort moderne avec cette maison en bord…
$395,000
Maison 3 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 3 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
Prix ! Découvrez ce bijou unique de vue sur l'océan à Milton Bight, construit par le maître …
$349,000
Maison 5 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 5 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Nombre d'étages 3
Niché dans la communauté sereine de Mariposa, cette maison en béton bien conçue offre une vu…
$420,000
Maison 2 chambres dans Pollytilly Bight, Honduras
Maison 2 chambres
Pollytilly Bight, Honduras
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 61 m²
Nombre d'étages 2
Cette superbe propriété de 3 acres offre une rare combinaison d'océan non obstrué, vue luxur…
$450,000
