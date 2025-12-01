Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Thessalie, Grèce

24 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Chalet 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 70 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$187,271
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Chalet 8 chambres dans Pyrgetos, Grèce
Chalet 8 chambres
Pyrgetos, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose…
$468,176
Chalet 2 chambres dans Pyrgetos, Grèce
Chalet 2 chambres
Pyrgetos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol -1/2
A vendre Maison de 2 étages de 105 m2 dans le centre de la Grèce. Le sous-sol se compose de …
$134,601
Chalet 2 chambres dans Trikala Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Trikala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
A vendre Maison d'un étage de 80 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 2 ch…
$187,271
Maison de ville 4 chambres dans Aigani, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Aigani, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 300 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maisonnette a 3 niv…
$134,601
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Chalet 4 chambres dans Elassona, Grèce
Chalet 4 chambres
Elassona, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de 2 étages de 200 m2 dans le centre de la Grèce. Le rez-de-chaussée se comp…
$105,340
Chalet dans Vizitsa, Grèce
Chalet
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
Deux maisons séparées sont à vendre dans le village de Vyzitsa, Pelion (clé en main). Chaqu…
$374,541
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Chalet 4 chambres dans Zagora, Grèce
Chalet 4 chambres
Zagora, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de deux étages de 170 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compos…
$327,723
Chalet 6 chambres dans Rapsani, Grèce
Chalet 6 chambres
Rapsani, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur la côte olympique. Rez-de-chaussée se c…
$269,201
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Chalet 3 chambres dans Milies, Grèce
Chalet 3 chambres
Milies, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 175 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose d'u…
$386,245
Chalet 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 cha…
$304,315
Chalet 5 chambres dans Volos, Grèce
Chalet 5 chambres
Volos, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 3/1
A vendre en construction Maison de 3 étages de 150 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-so…
$116,459
Chalet 6 chambres dans Kalamaki, Grèce
Chalet 6 chambres
Kalamaki, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Sol 2/1
A vendre Maison de 2 étages de 233 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose d…
$444,767
Chalet 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/1
A vendre Maison d'un étage de 56 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$351,132
Villa 4 chambres dans Belokomiti, Grèce
Villa 4 chambres
Belokomiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 235 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 235 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Le sous-sol se c…
$409,654
Villa 1 chambre dans Makryrrachi, Grèce
Villa 1 chambre
Makryrrachi, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 383 m²
Nombre d'étages 1
Nous sommes heureux de vous offrir une magnifique villa dans le village pittoresque à l'est …
$737,378
Chalet 6 chambres dans Nouvelle-Ionie, Grèce
Chalet 6 chambres
Nouvelle-Ionie, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 520 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 4 étages de 520 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose de …
$877,831
Villa 6 chambres dans Volos, Grèce
Villa 6 chambres
Volos, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 300 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose de 2…
$912,944
Chalet 1 chambre dans Milina, Grèce
Chalet 1 chambre
Milina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$140,453
Villa 5 chambres dans Platania, Grèce
Villa 5 chambres
Platania, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente villa isolée dans le sud de Pelion. La villa dispose de 5 cha…
$3,10M
